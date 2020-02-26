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إندونيسيا تجلى 188 راكبا من سفينة وورلد دريم

09:04 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
إندونيسيا تجلى 188 راكبا من سفينة وورلد دريم

سفينة وورلد دريم السياحية

جاكرتا - (د ب ا):

أعلن فادجرول راشمان المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء إنه سوف يجرى إجلاء 188 راكبا من سفينة وورلد دريم السياحية.

وكان قد تم احتجاز السفينة السياحية في محطة "كاي تاك" للسفن السياحية في هونج كونج ، بعد أن أبلغ مسؤولون في الصين الشركة المشغلة للسفينة السياحية بأن الاختبارات أثبتت إصابة ثلاثة ركاب سابقين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راشمان القول اليوم إنه سوف يتم وضع الركاب في الحجر الصحي بجزيرة سيبارو لمدة 14 يوما.

وكانت السلطات الصحية في هونج كونج قد أعلنت في التاسع من فبراير الجاري أنه سيتم الإفراج عن جميع الركاب والطاقم على متن السفينة السياحية، التي فُرض فيها حجر صحي وعددهم 3600 شخص.

وقال الطبيب ليونج يو هونج، كبير مسؤولي صحة الموانئ إن الاختبارات أظهرت عدم وجود فيروس كورونا في عينات الجهاز التنفسي، التي تم أخذها من جميع أفراد الطاقم وعددهم 1800 شخص على متن السفينة.

وكانت السلطات الصحية في الصين قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة.

إندونيسيا سفينة وورلد دريم السياحية عمليات إجلاء ركاب فيروس كورونا

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