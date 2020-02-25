أمير قطر :نأمل نجاح القمة العربية التي ستعقد في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أنهى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء زيارته إلى الجزائر التي دامت يوما واحدا، بعدما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وثمن أمير قطر دور الجزائر الإقليمي والعربي واسهامها في حل الكثير من النزاعات، وقال إن "الجزائر لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة والعالم العربي ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر مع الأسف بكثير من الأزمات".

كما أعرب الشيخ تميم أيضا عن أمله في أن "تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر بالنجاح"، مؤكدا أن المحادثات التي جمعته مع الرئيس الجزائري "كانت بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور"، مجددا عزمه على" العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات اقتصادية واستثمارية".

كان أمير قطر قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الجزائر في زيارة تستمر ساعات، حيث أجرى مباحثات على انفراد مع الرئيس الجزائري، قبل أن تتوسع لوفدي البلدين.

وقال الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إنه سجل توافقا تاما مع الجانب القطري بخصوص جل القضايا العربية والإقليمية والدولية.

من جهته، شدد الشيخ تميم على تطابق وجهات نظر بلاده مع الجزائر بشأن كل القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا دور الجزائر كفاعل مهم في حل الأزمات الدولية، متمنيا لها النجاح في تنظيم القمة العربية المقبلة.