ألمانيا تتعهد بمخصصات إضافية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

جنيف- (د ب أ):

تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتقديم مخصصات إضافية بقيمة 6 ملايين يورو على الأقل لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا العام بخلاف المخصصات الاعتيادية.

وقال ماس خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية اليوم الاثنين: "حقوق الإنسان تتعرض لضغط باستمرار"، مضيفا أن بلاده تتبع نهجا قائما على مراعاة حقوق الإنسان خلال عملها من أجل تحقيق السلام والأمن.

وأعلن ماس عزم بلاده بذل جهود جديدة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وقال: "إحدى أكبر المخاطر على حقوق الإنسان والأمن هي غياب المسؤولية في النزاعات... لذلك يتعين علينا مواصلة مكافحتنا ضد الإفلات من العقاب".

وأعرب ماس عن قلق حكومته إزاء أوضاع حقوق الإنسان في العديد من الدول، مثل كوريا الشمالية والصين ومصر وروسيا وفنزويلا.