إطلاق نار قرب منزل شقيقي أمين عام الاتحاد الإسلامي التركي بألمانيا

برلين - (د ب ا)

ذكر الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" في ألمانيا، اليوم الأحد، أن أشخاصًا مجهولين مشتبها بهم أطلقوا أعيرة نارية أمام منزل شقيقة وشقيق أمين عام الاتحاد عبد الرحمن أتاسوي في مدينة هايلبرون جنوب غرب، ليلة أمس السبت.

وقال ديتيب إن الشخص أو الأشخاص المجهولين المشتبه بهم اطلقوا النار من مسدس أمام المنزل بعد وصول أتاسوي لزيارة شقيقته وشقيقه ، ثم فر أو فروا من المكان، مضيفا أنه لم يصب أحد.

وصرح أتاسوي لوكالة الأناضول أن الشرطة المحلية لم تأخذ الحادث على محمل الجد ، ولم تصل إلى المنزل إلا بعد اتصال هاتفي من وزارة الداخلية.

وتابع أن الشرطة عثرت على خمس رصاصات معدنية على الأرض ، وبدأت تحقيقا.

وذكر" ديتيب" أن تزايد عدد الهجمات العنصرية التي تستهدف الأشخاص من المهاجرين والمؤسسات الدينية والثقافية في الأسابيع الأخيرة كان مصدر قلق متزايد لهم.