الكرملين: أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي لخفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الكرملين القول، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا".

ودعا بيسكوف إلى تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية – التركية، بسبب توتر الأوضاع في إدلب.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن العسكريين الروس والأتراك "على اتصال دائم".

كما أوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم فكرة عقد القمة الرباعية حول سوريا.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أفادت أمس بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع في الخامس من مارس المقبل مع بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في قمة رباعية، لمناقشة الوضع في إدلب السورية.

ويهدد أردوغان بعملية عسكرية في إدلب إذا ما لم يوقف النظام السوري عملياته في شمال غربي سوريا.