العواصف تلغي عشرات الاحتفالات في كرنفال هولندا

أمستردام- (د ب أ):

ألغيت العشرات من احتفالات الكرنفال في هولندا بسبب الرياح الشديدة، الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، الأحد، أنه تم إلغاء نحو 80 عرضا في مقاطعتي ليمبورج وبرابانت جنوبي البلاد وحدهما. وشمل ذلك العرض في أولدنزال، الذي يجذب 100 ألف شخص كل عام.

وفي ماستريخت، أقيم عرض الكرنفال بدون المسارح المتنقلة الكبيرة التقليدية. ونقلت العديد من البلديات احتفالاتها إلى شروف يومي الاثنين البدين أو الثلاثاء البدين السابقين ليوم أربعاء الرماد الذي يحل هذا الأسبوع .

واجتاحت العواصف التي تسببت في هبوب رياح قوية أنحاء هولندا اليوم الأحد، حيث اقتلعت الأشجار ودمرت الأسطح في بعض المناطق.