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مسؤول عراقي: إصابة 6 أشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد

08:18 م السبت 22 فبراير 2020
مسؤول عراقي: إصابة 6 أشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد

انفجار _أرشيفية

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإصابة ستة أشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لقناة السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة ابو دشير ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة أخرى انفجرت ضمن منطقة المشتل ما أسفر عن إصابة شخص بجروح"، مشيراً إلى "انفجار عبوة ضمن منطقة الزعفرانية وأسفرت عن إصابة شخصين بجروح".

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق اليوم، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد، مشيراً إلى إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد، كما لفت إلى إصابة امرأتين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

انفجار بغداد العراق منطقة ابو دشير

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