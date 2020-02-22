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اليابان: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 755 حالة

09:51 ص السبت 22 فبراير 2020
اليابان: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 755 حالة

إصابات جديدة بفيروس كورونا باليابان

طوكيو- (د ب أ):

أكدت اليابان اليوم السبت زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس".

وقال مسؤولون محليون إنه جرى تأكيد ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس في جزيرة "هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالا في البلاد إلى 755 حالة، توفى منها ثلاثة أشخاص.

فيروس كورونا اليابان كوفيد 19

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