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منظمة التعاون الإسلامي تدين عملية إطلاق نار في مدينة هاناو

06:30 ص السبت 22 فبراير 2020
منظمة التعاون الإسلامي تدين عملية إطلاق نار في مدينة هاناو

منظمة التعاون الإسلامي

جدة - (أ ش أ):

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبشدة، عملية إطلاق النار وترويع الأبرياء في مدينة هاناو غربي ألمانيا والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء.

وقدمت الأمانة العامة، في بيان اليوم السبت، تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. وعبرت عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وجددت المنظمة التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة التعاون الإسلامي حادث إطلاق نار هاناو ألمانيا
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