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إيطاليا: وفاة رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا

02:10 ص السبت 22 فبراير 2020
إيطاليا: وفاة رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا

أرشيفية

روما - (د ب أ):

توفى رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا الجديد، في منطقة فينيتو بشمال شرقي إيطاليا، وفقا لما ذكره الرئيس الإقليمي لوكا زايا لوكالة وكالة أنباء (انسا) الإيطالية.

وكان الرجل واحدا من بين اثنين من كبار السن المرضى في منطقة فينيتو، التي تضم فينيسيا، ولم يتم تأكيد إصابتهما رسميًا بعدوى المرض الفتاك.

حالة وفاة فيروس كورونا إيطاليا
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