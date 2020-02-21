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الجيش الأمريكي يفرغ عتادا عسكريا في ألمانيا في إطار مناورة "مدافع أوروبا 20"

10:24 ص الجمعة 21 فبراير 2020
الجيش الأمريكي يفرغ عتادا عسكريا في ألمانيا في إطار مناورة "مدافع أوروبا 20"

الجيش الأمريكي

بريمرهافن/هامبورج- (د ب أ):

يصل جنود أمريكيون اليوم الجمعة إلى مطار هامبورج الألماني، كما تفرغ أربع سفن عتادا عسكريا في ميناء بريمرهافن، في إطار المناورة العسكرية الكبيرة "مدافع أوروبا 20".

ومن المخطط خلال هذه المناورة نقل نحو 20 ألف جندي أمريكي إلى شرق أوروبا عبر ألمانيا للتأهب ضد أي أزمات.

وسيتواجد قائد الجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال جريستوفر جي. كافولين وكذلك مفتش خدمة الدعم المشترك في القوات المسلحة الألمانية، الجنرال مارتن شلايس، خلال إفراغ العتاد العسكري في بريمرهافن.

ويتدرب الجنود في بولندا ومنطقة البلطيق على الجاهزية على الحدود الخارجية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ويشارك الجيش الألماني في هذه المناورة ويدعم الجيش الأمريكي خلالها لوجستيا.

الجيش الأمريكي هامبورج مطار هامبورج الألماني أمريكا

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