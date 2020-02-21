"مات على الهواء".. وفاة "عراقي" خلال مقابلة تلفزيونية إثر شكوته من سوء الخدمات الطبية (فيديو)

توفي رجل عراقي مسن خلال برنامج تلفزيوني مباشر على الهواء، داخل مشفى في العاصمة العراقية، حين كان يشتكي من عمل الحكومة، قبل أن يسقط مغشياً ويلفظ أنفاسه، وفقا لما نشره موقع العربية.

فخلال برنامج تلفزيوني لإحدى القنوات العراقية، التقى مقدم البرنامج الرجل المسن برفقة أحد أطباء مشفى اليرموك التعليمي أحد المراجعين، الذي بدأ يشتكي عمل الحكومة، في الوقت الذي طلب منه مقدم البرنامج بالهدوء ليجيبه الرجل صارخاً: "كيف أهدأ! طلعونا من الطريق والله العظيم". بعدها سقط الرجل مغشياً عليه.

وأكدت إدارة المشفى أن المتوفى كان يراجع الاستشارية الطبية بعد تعرضه لأزمة إثر إزالة إحدى ممتلكاته من قبل أمانة بغداد، بحسب ما نقل موقع "السومرية".

وفي بيان لذوي المتوفى فإن "الرجل الذي توفي تعرض إلى أزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة، مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية، وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين".