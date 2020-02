الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)

وكالات:

أعلنت الشرطة البريطانية، أن رجل طعن في مسجد "ريجنت بارك" بشمال لندن، لافتة إلى أنه تم القبض على منفذ الهجوم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ولم تذكر الشرطة البريطانية أسباب أو دوافع عملية الطعن التي وقعت في العاصمة، أو حالة الشخص الذي تعرض للطعن.

ونشر موقع "فايف بيلاريز"، وهو موقع متخصص في رصد أخبار المسلمين في أوروبا، مقطع فيديو للحظة اعتقال الشرطة البريطانية لمنفذ عملية الطعن.

BREAKING NEWS: We are hearing unconfirmed reports that a muadhin has been stabbed at London Central Mosque. More details to follow. pic.twitter.com/YQhU50hrBM