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الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)

06:17 م الخميس 20 فبراير 2020
الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)

الشرطة البريطانية

وكالات:

أعلنت الشرطة البريطانية، أن رجل طعن في مسجد "ريجنت بارك" بشمال لندن، لافتة إلى أنه تم القبض على منفذ الهجوم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ولم تذكر الشرطة البريطانية أسباب أو دوافع عملية الطعن التي وقعت في العاصمة، أو حالة الشخص الذي تعرض للطعن.

ونشر موقع "فايف بيلاريز"، وهو موقع متخصص في رصد أخبار المسلمين في أوروبا، مقطع فيديو للحظة اعتقال الشرطة البريطانية لمنفذ عملية الطعن.

الشرطة البريطانية حادث طعن بريطانيا

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