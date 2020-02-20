وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية
04:19 م الخميس 20 فبراير 2020
الرياض - أ ش أ
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، مع وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو- الذي يزور المملكة حاليا - العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء - مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.
هذا المحتوى من
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
1390
-
112
-
108
-
107
-
103
-
101
-
98
-
85
-
76
-
73
-
69
-
60
-
55
-
52