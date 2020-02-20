وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض - أ ش أ

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، مع وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو- الذي يزور المملكة حاليا - العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء - مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.