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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

04:19 م الخميس 20 فبراير 2020
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

مايك بومبيو وفيصل بن فرحان

الرياض - أ ش أ
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، مع وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو- الذي يزور المملكة حاليا - العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء - مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.

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فيصل بن فرحان الخارجية السعودية مايك بومبيو الخارجية الأمريكية

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