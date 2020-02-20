تركيا: المباحثات بشأن إدلب "ليست على المستوى المرجو"

أنقرة- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، الخميس، إن ثمة قدرا من التقارب مع روسيا في المحادثات المتعلقة بمنطقة إدلب السورية، لكنه أشار إلى أن المناقشات ليست على المستوى المرجو بعد.

وصرّح لقناة تي.آر. تي التركية بأن أنقرة وموسكو ستكثفان المحادثات الخاصة بإدلب خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الرئيسين التركي والروسي قد يبحثان ذلك في اجتماع إذا لزم الأمر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد أمس الأربعاء بشن هجوم عسكري ضد قوات الجيش السوري المدعوم من روسيا في إدلب.

وحول الوضع في إدلب، قال أوغلو إن "المدينة تشهد أسوأ كارثة إنسانية"، وإن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة للتصدي لها، مشيراً إلى أن " رئيس الجمهورية هو من يتخذ القرارات بشأن إدلب وفق التطورات في الميدان".

وفي اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، رفضت روسيا تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً يطالب بوقف العمليات القتالية في شمال غرب سوريا، بناء على طلب فرنسي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين القول إن الاجتماع المغلق تخلله "تبادل للشتائم" وتوتر حاد؛ إذ انتقدت روسيا موقف الدول الغربية "لعدم تفهم الموقف الروسي".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي بعد يومٍ من تحذير الموفد الأممي الخاص إلى روسيا، غير بيدرسون، من "خطر وشيك للتصعيد" في شمال غرب سوريا بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا.