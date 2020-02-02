أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أمريكا تدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لزيارتها

06:06 م الأحد 02 فبراير 2020
أمريكا تدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لزيارتها

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (د ب ا)

وجهت الولايات المتحدة، دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، لزيارتها.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدعوة للزيارة خلال اتصال هاتفي مع البرهان لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة الأنباء السودانية(سونا).

وقالت "سونا" إن البرهان رحب بالدعوة ،ووعد بتلبيتها فى القريب العاجل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قام بزيارة الولايات المتحدة في الشهر الماضي طالب خلالها برفع اسم بلاده من القائمة الامريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب والمدرجة بها الخرطوم منذ عام 1993.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني واشنطن

الخبر التالى:

الرئيس الجزائري: يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا ومنع تدفق الأسلحة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعرف نتيجتك الآن.. تفعيل رابط نتيجة ثانية ثانوي