أمريكا تدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لزيارتها

الخرطوم - (د ب ا)

وجهت الولايات المتحدة، دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، لزيارتها.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدعوة للزيارة خلال اتصال هاتفي مع البرهان لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة الأنباء السودانية(سونا).

وقالت "سونا" إن البرهان رحب بالدعوة ،ووعد بتلبيتها فى القريب العاجل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قام بزيارة الولايات المتحدة في الشهر الماضي طالب خلالها برفع اسم بلاده من القائمة الامريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب والمدرجة بها الخرطوم منذ عام 1993.