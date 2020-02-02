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الرئيس الجزائري: يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا ومنع تدفق الأسلحة

06:10 م الأحد 02 فبراير 2020
الرئيس الجزائري: يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا ومنع تدفق الأسلحة

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري

وكالات:

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا ومنع تدفق الأسلحة إليها، بعدما أعلنت الأمم المتحدة أنه يتم تزويد طرفي الصراع في ليبيا بالمقاتلين والسلاح.

قال تبون في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي، قيس سعيد، خلال زيارة الأخير الجزائر، اليوم الأحد، إنه اتفق سعيد، على رفض خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

وأضاف، "أن الجانبين متفقين في جميع قضايا المنطقة".

وتشكل زيارة سعيد إلى الجزائر، أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج.

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ليبيا تركيا المقاتلين الأجانب

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