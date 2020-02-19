ساندرز: الحكومة الاسرائيلية الحالية عنصرية يمينية

واشنطن- (بي بي سي(:

وجه المتنافس الأبرز للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسية بيرني ساندرز انتقادات عنيفة للحكومة الاسرائيلية.

وقال إن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي عنصرية يمينية.

يتصدر بيرني ساندرز سباق انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب، خاصة بعد فوزه هذا الأسبوع في ثاني انتخابات فرعية على مستوى الولايات. ولساندرز قاعدة شعبية كبيرة.