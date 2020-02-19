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ساندرز: الحكومة الاسرائيلية الحالية عنصرية يمينية

03:02 م الأربعاء 19 فبراير 2020
ساندرز: الحكومة الاسرائيلية الحالية عنصرية يمينية

بيرني ساندرز

واشنطن- (بي بي سي(:

وجه المتنافس الأبرز للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسية بيرني ساندرز انتقادات عنيفة للحكومة الاسرائيلية.

وقال إن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي عنصرية يمينية.

يتصدر بيرني ساندرز سباق انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب، خاصة بعد فوزه هذا الأسبوع في ثاني انتخابات فرعية على مستوى الولايات. ولساندرز قاعدة شعبية كبيرة.

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بيرني ساندرز الحكومة الاسرائيلية الانتخابات الرئاسية الامريكية

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