هونج كونج تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

هونج كونج - (د ب أ):

سجلت هونج كونج ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي لقي حتفه هو رجل ( 70 عاما)، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء.

وكانت هونج كونج سجلت أول وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في أوائل الشهر الجاري.