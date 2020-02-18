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الأمم المتحدة: الأزمة في شمال غرب سوريا بلغت مستويات جديدة مثيرة للرعب

10:19 ص الثلاثاء 18 فبراير 2020
الأمم المتحدة: الأزمة في شمال غرب سوريا بلغت مستويات جديدة مثيرة للرعب

الأمم المتحدة

القاهرة- (د ب أ):

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأزمة في شمال غربي سوريا بأنها "بلغت مستويات جديدة تثير الرعب"، ودعا مجلس الأمن إلى تسوية خلافاته ووضع مصلحة "الإنسانية" أولا.

وأضاف مارك لوكوك، في بيان على موقع الأمم المتحدة الإليكتروني "أن عدد النازحين منذ الأول من ديسمبر بلغ 900 ألف معظمهم نساء وأطفال"، موضحا أن "هؤلاء يُجبرون على النوم في العراء بسبب اكتظاظ المخيمات جميعها، ويضطرون لتحمّل درجات الحرارة المنخفضة إلى حدّ التجمّد".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "الأمهات يلجأن إلى حرق المواد البلاستيكية لتدفئة أبنائهن. ويموت أطفال رضع بسبب البرد."

وأعرب لوكوك عن أمله في "تجاوز أعضاء مجلس الأمن، وأصحاب النفوذ على الأطراف المتحاربة، خلافاتهم وتغليب المصلحة الجماعية من أجل الإنسانية بدلا من المصالح الفردية".

ولفت إلى أن "العنف في شمال غربي سوريا لا يفرق بين أحد، وقد تم استهداف المرافق الصحية والمدارس والمناطق السكنية والمساجد والأسواق. وتسببت الحرب في تعليق الدراسة، وإغلاق الكثير من المرافق الصحية، وزادت من مخاطر تفشي الأمراض، إضافة إلى تهاوي البنى التحتية".

وشدد لوكوك على أن وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد "لتجنّب أكبر قصة رعب إنساني في القرن الحادي والعشرين".

الأمم المتحدة سوريا مجلس الأمن

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