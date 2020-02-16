الرئيس الإيراني يستبعد استقالته من منصبه

طهران - (أ ف ب)

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، استقالته من منصبه ووعد بإكمال ولايته، رغم إقراره بأنه عرض الاستقالة مرتين منذ انتخابه.

ودعا روحاني قبل الانتخابات العامة الجمعة المقبلة، الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع رغم عدم تأهل العديد من المرشحين المعتدلين والاصلاحيين للمشاركة فيها.

وانتشرت شائعات في إيران مؤخرًا بأن روحاني 71 عامًا، الذي تنتهي ولايته الثانية العام المقبل، يعتزم الاستقالة، إلا أن مكتبه نفى ذلك.

وتعرضت حكومة روحاني لانتقادات شديدة بسبب حالة الاقتصاد الذي يعاني من عقوبات، وكذلك لعجزه عن الوفاء بوعوده الانتخابية.

وجرى التشكيك في شرعية روحاني وحكومته بعد اعتراف القوات المسلحة بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية "من طريق الخطأ" في الثامن من يناير بعد أيام من الحادث وعدم معرفة الحكومة بسبب سقوطها.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي "ليس من المنطقي أن استقيل .. لقد قطعنا وعودا للناس، وسنواصل الوفاء بهذه الوعود" رغم الوضع الاقتصادي والضغوط من "الاعداء" في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "فكرة الاستقالة (بسبب المشاكل الأخيرة) لم تخطر في بالي مطلقًا".

إلا أن روحاني أقر بأنه عرض استقالته مرتين في الماضي وأن المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية أية الله علي خامنئي رفضها.

وقال "في الأشهر الأولى بعد انتخابي، أبلغت المرشد الأعلى إذا كنت تعتقد لأي سبب أن شخصًا آخر أو حكومة أخرى يمكن أن تخدم البلاد بشكل أفضل، فأنا مستعد للاستقالة".

وتدارك "إلا أنه رفض ذلك بشدة".