أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

كندا تعتزم إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان

07:51 ص الأحد 16 فبراير 2020
كندا تعتزم إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان

2020_2_15_11_58_32_468

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد عزمها إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني بعد ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين ركابها.

وقالت وزارة الخارجية - في بيان لها نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف غير العادية التي يواجهها ركاب السفينة بالإضافة إلى تخفيف العبء عن مسئولي الرعاية الصحية اليابانيين.

وأضافت الوزارة أنها تعمل عن كثب مع الحكومة اليابانية للمساعدة في عملية إجلاء المواطنين الكنديين، وذلك دون الإشارة إلى موعد الإجلاء بالتحديد.

ومن المقرر أن تنقل الطائرة المواطنين العائدين إلى قاعدة القوات الكندية "ترينتون" وبعد ذلك إلى معهد تدريب "إن إيه في" في مقاطعة "أونتاريو" حيث سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

هذا المحتوى من

كندا سفينة سياحية اليابان فيروس كورونا

الخبر التالى:

أكثر من 68 ألف إصابة.. ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" في الصين إلى 1666 وفاة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان