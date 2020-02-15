حماس تندد بمشاركة مسؤولين فلسطينيين في لقاءات مع جهات إسرائيلية

غزة- (د ب أ):

نددت حركة حماس اليوم السبت بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية في لقاءات مع جهات إسرائيلية عقدت في تل أبيب على مدار اليومين الماضيين.

وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه بأن "مشاركة قيادات من السلطة في لقاءات مع جهات إسرائيلية تشكل طعنة لكل المواقف الرافضة لصفقة القرن (الأمريكية)، وهي تطبيع مستنكر ومرفوض من الكل الوطني الفلسطيني".

واعتبر قاسم أن "هذه اللقاءات تشجع بعض الأطراف في المنطقة على التطبيع مع إسرائيل وتضعف حركة التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني".

ورأى أن "هذه اللقاءات تؤكد استمرار السلطة في غرقها بوهم مسار التسوية الذي تسبب في كوارث وطنية، بدلًا من الاستجابة للمطالب الوطنية الداعية إلى تحلل السلطة من الاتفاقات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أكد نشطاء سلام إسرائيليون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.

وخلصوا، خلال لقاء جمعهم مع عدد من الشخصيات الفلسطينية في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، ومنتدى الحرية والسلام الفلسطيني، أن "صفقة القرن" الأمريكية لم تحمل في أي عنصر من مكوناتها ما ينسجم مع ضرورة التوجه نحو حل متفق عليه بين الأطراف، وليس حلا مفروضا من جهة على الأخرى".