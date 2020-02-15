بومبيو وبارزاني يؤكدان ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق

القاهرة- (وكالات):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، على ضرورة الحفاظ على التواجد العسكري الأمريكي في العراق ضمن إطار التحالف الدولي، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان لها أن بارزاني وبومبيو، استعرضا أثناء اجتماع عقداه أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، مجمل مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، ولاسيما في المجال الاقتصادي.

وتابع البيان: "تم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب، وكذلك شدد الجانبان على ضرورة استقرار العراق وبقاء القوات الأمريكية في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب".

وتناول الاجتماع أيضا مساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق، حيث شدد بارزاني على ضرورة أن تؤدي أي تغيرات أو تحولات إلى الحفاظ على دستور الإقليم الكردي.

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو شكر بارزاني على "التزامه بضمان أمن المواقع والقوات الأمريكية في إقليم كردستان، وأعرب مرة أخرى عن التزام الولايات المتحدة الراسخ بعراق قوي وذي سيادة ومزدهر".

وطالب بومبيو حكومة العراق بـ"إجراء إصلاحات تلبي المطالب المشروعة للحركة الاحتجاجية وتوفر الحياة الكريمة والمزدهرة والآمنة إلى جميع العراقيين".

وكان مجلس النواب العراقي قد فوض الحكومة في يناير الماضي بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أراضي البلاد، احتجاجا على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، في بغداد.

غير أن الإدارة الأمريكية عارضت هذا الطلب، معتبرة إياه "غير ملزم"، وطلبت في المقابل من حكومة بغداد، إذا أصرت عليه، تسديد أموال أنفقتها واشنطن على بناء قواعد عسكرية ومطارات وسفارتها في العراق.