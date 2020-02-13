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فيروس كورونا: إلغاء جميع الرحلات المباشرة بين برلين وبكين حتى نهاية مارس

12:30 م الخميس 13 فبراير 2020
فيروس كورونا: إلغاء جميع الرحلات المباشرة بين برلين وبكين حتى نهاية مارس

أرشيفية

برلين- (د ب أ):

أعلنت خطوط "هاينان" الجوية الصينية، الخميس، أنه سيتم تعليق خط الطيران المباشر الوحيد بين برلين وبكين حتى 28 مارس بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية الصينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشركة ألغت جميع الرحلات الجوية على هذا الخط ابتداء من اليوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري وحتى 28 مارس القادم.

وأوضحت المتحدثة أن سبب ذلك هو فيروس كورونا الذي يطلق عليه رسميا حاليا اسم "سارس-كوف-2".

وأضافت المتحدثة أنه مطلوب من جميع الركاب المتضررين الاستعلام على موقع الشركة بشأن رحلاتهم.

وتنطلق خطوط " هاينان" من ألمانيا من مطار برلين-تيجل فقط.

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