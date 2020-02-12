تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية هي الثانية في أقل من أسبوع

إسلام آباد - أ ش أ

تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية بالقرب من مدينة ماردان الباكستانية، خلال مهمة تدريبية روتينية، الحادث الذي يعد الثاني في أقل من أسبوع.

وقال متحدث باسم القوات الجوية - في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - إن قائد الطائرة تمكن من النجاة بحياته قبل سقوطها، مضيفًا "إن القيادة الجوية أمرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته".

ونوهت الشبكة الباكستانية إلى أن طائرة من طراز "ميراج" تستخدمها القوات الجوية للتدريب كانت قد تحطمت بالقرب من مدينة بمقاطعة جهنك في ولاية البنجاب يوم الجمعة الماضي خلال مهمة تدريبية روتينية ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

فيما لقي طياران مصرعهما من جراء حادث تحطم طائرة تدريب بالقرب من قاعدة جوية باكستانية تعرف باسم "إم إم علم" في مقاطعة ميانوالي بولاية البنجاب خلال الشهر الماضي في مهمة تدريبية تشغيلية روتينية.