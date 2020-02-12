"الصحة العالمية" تحذر من "كورونا جديد" في منطقة تضم 37 دولة

كوالالمبور - (د ب ا):

حذر تاكيشي كاساي مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادي من وجود" مجموعات عنقودية من فيروس كورونا المتحور الجديد لا صلة واضحة لها بالصين".

وأشار كساي بصورة خاصة إلى حالات العدوى المحلية، وقال إنه على جميع الدول في المنطقة " الاستعداد لاحتمالات وقوع حالات عدوى أوسع نطاقا".

وكانت ماليزيا قد سجلت 18 حالة إصابة بالفيروس، الذي أطلقت عليه المنظمة رسميا اسم كوفيد-19، في حين بلغت حالات الإصابة بالفيروس في سنغافورة 47 حالة، أكثر من نصفها حالات عدوى محلية.

يذكر أن منطقة غرب الباسفيكى تغطي بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية 37 دولة من بينها الفلبين، والصين، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا واستراليا.