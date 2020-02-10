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ميركل تؤكد على أهمية التعاون بين ألمانيا والمجر

07:30 م الإثنين 10 فبراير 2020
ميركل تؤكد على أهمية التعاون بين ألمانيا والمجر

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتطور الاقتصادي في المجر وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لألمانيا اليوم الاثنين.

وأكدت ميركل خلال استقبالها لأوربان أهمية التعاون بين برلين وبودابست.

وقالت ميركل إن " التطور الاقتصادي، ولاسيما في المجر، تشكل بصورة إيجابية جدا جدا، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي من بين أسبابه".

وأضافت ميركل أن المجر من بين الدول التي خرجت من أزمة شديدة الصعوبة وذلك من خلال "الاستثمارات الذكية وبناء الاقتصاد"، ولفتت إلى أن المجر تبحث الآن عن عمالة متخصصة وأنها غير معنية بالبطالة " وثمة ترابط وثيق تماما بين اقتصادينا الوطنيين".

من جانبه، قال أوربان إن ميزان التجارة الألماني المجري يحقق أرقاما قياسية عاما بعد عام ووصل في 2019 إلى أكثر من 55 مليار يورو.

وأكدت ميركل وأوربان أنهما تحدثا عن خطط ترمي إلى توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي، وتحدثت ميركل في هذا الشأن عن ألبانيا ومقدونيا الشمالية، فيما قال أوربان إن بلاده تؤيد توسيع نطاق التكتل، ونوه إلى ضرورة دفع المحادثات مع صربيا قدما وقال إن هذا يعد شرطا للاستقرار في المنطقة.

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