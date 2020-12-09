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فريق الدفاع القانوني عن ساركوزي يطالب بتبرئته

09:38 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
فريق الدفاع القانوني عن ساركوزي يطالب بتبرئته

نيكولا ساركوزي

باريس - (د ب أ)

طالب فريق الدفاع عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتبرئته في محاكمة مثيرة في باريس على خلفية الاشتباه في تقديمه رشوة واستغلال نفوذه.

وقالت المحامية جاكلين لافونت 65 عامًا، إن حكم المحكمة يجب أن يبرئ نيكولا ساركوزي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "ايه إف بي".

وصحبت ساركوزي، الذي حكم البلاد بين عامي 2007 و2012، لأول مرة زوجته المطربة كارلا بروني في محكمة قصر العدل.

وطالب ممثلو الادعاء بالحكم على الرئيس السابق بالسجن أربع سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ.

ويواجه ساركوزي تهمة محاولة معرفة أسرار في تحقيقات من خلال مستشاره القانوني من جيلبرت أزيبرت في عام 2014، الذي كان محاميًا عامًا في محكمة النقض آنذاك.

وفي المقابل، قيل إن الرئيس الأسبق عرض دعم المحامي في التقدم لوظيفة في موناكو.

نيكولا ساركوزي باريس محكمة قصر العدل

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