الحريري: قدمت تشكيلة كاملة للحكومة اللبنانية من 18 وزيرًا

لبنان - (أ ش أ)

قدّم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص (خبراء) والكفاءة بعيدًا عن أي انتماء حزبي.

وقال الحريري، في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء الذي عقده عصر اليوم مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، إن عون وعده بدراسة التشكيلة الحكومية المقترحة على أن يكون هناك لقاء آخر يجمعهما (دون أن يشير إلى تحديد موعد بعينه)، مؤكدًا أن أجواء اللقاء كانت إيجابية.

وأضاف الحريري: "أملي كبير في أن نتمكن من تشكيل حكومة جديدة سريعًا، لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة المواطنين اللبنانيين، وحتى يتسنى لنا أن نعيد إعمار العاصمة بيروت، وأن نعيد الثقة والأمل إلى اللبنانيين عبر تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن مبادرة الإنقاذ الفرنسية".

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبًا من أصل 120 عضوًا بمجلس النواب للحريري لتولي المنصب.