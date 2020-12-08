"سكاي نيوز": فايزر غير قادرة على توفير كميات من لقاح كورونا قبل يونيو 2021

(مصراوي):

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلت عن عملاق صناعة الأدوية "فايزر"، عدم قدرتها على الوفاء بتأمين كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، قبل آواخر شهر يونيو المقبل.

وقال "سكاي نيوز"، إن الشركة أبلغت مسئولين في الإدراة الأمريكية، بعدم قدرتها على توفير كميات كبيرة من لقاح كورونا حتى آواخر يونيو 2021، لأسباب غير معروفة.

ومن المنتظر أن تبدأ بريطانيا اليوم الثلاثاء، في تجربة اللقاح لأول مرة، من خلال توزيعه على المواطنين الإنجليز.



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