بايدن يعتزم الدعوة إلى استخدام الكمامات لمدة 100 يوم بعد تنصيبه
واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الخميس، إنه يعتزم التوصية بأن يستخدم جميع الأمريكيين كمامات في الأماكن العامة لمدة 100 يوم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ووضع بايدن ، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، خططه المستقبلية للتعامل مع الجائحة.
وقال بايدن "سأصدر أمرا دائما بأنه يجب أن يستخدم الفرد كمامة داخل المباني الاتحادية، وفي وسائل النقل بين الولايات، كما يجب أن يستخدم كمامة على متن الطائرات والحافلات وما إلى ذلك".
وأضاف "في اليوم الأول لتنصيبي، سأطلب من الشعب استخدام الكمامة لمدة 100 يوم. 100 يوم فقط من استخدام الكمامة. ليس إلى الأبد".
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