فرق الإنقاذ تبحث عن 10 مفقودين بينهم أطفال بعد انهيار أرضي في النرويج

أوسلو - أ ش أ

أعلنت السلطات في النرويج نشر فرق انقاذ للبحث عن 10 أشخاص بينهم أطفال في عداد المفقودين وسط تربة طينية غير مستقرة وذلك بعد انهيار أرضي وقع في جنوب البلاد دمر أكثر من 12 مبنى أمس /الأربعاء/.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في " الإخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ أن عشرة آخرون أحدهم في حالة حرجة، أصيبوا بعد الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة سكنية ببلدة "جيردريم" التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة "أوسلو".

وأضافت القناة ، أنه مازال الوضع صعبا مع عدم استقرار التربة الأمر الذي لا يسمح لعمال الإغاثة بالتحرك ووسط درجات حرارة شديدة الانخفاض بلغت -1 درجة مئوية.

وحثت السلطات السكان على عدم الاقتراب من منطقة الانهيار وأجلت نحو ألف شخص حتى الآن.

ومن جانبه، قال "روجر بيترسن" رئيس عملية الشرطة في الموقع للصحفيين أنه مازال البحث جاريا عن ناجين وأضاف أن من بين المفقودين أطفالا وبالغين.

وكانت "إرنا سلوبرج" رئيسة وزراء النرويج قد نشرت في وقت سابق رسالة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "من المؤسف أن نرى ما فعلته قوى الطبيعة من تدمير جيردريم".. مضيفا أن قلبها مع كل متضرر من الانهيار الأرضي.