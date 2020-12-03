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إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين على وقع التوتر مع إيران

10:55 م الخميس 03 ديسمبر 2020
إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين على وقع التوتر مع إيران

إسرائيل والإمارات والبحرين

وكالات:

أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بيانا حذرت فيه الإسرائيليين من أن إيران قد تستهدفهم في دول مختلفة منها الإمارات والبحرين، وذلك على خلفية اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده.

وجاء في البيان، الذي نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أنه "على ضوء التهديدات التي توجهها مؤخرا جهات إيرانية ونظرا لضلوع جهات إيرانية سابقا في ارتكاب عمليات إرهابية في دول مختلفة، هناك خشية من محاولة إيران التصرف بهذا الأسلوب ضد أهداف إسرائيلية."

وأضاف أن "ساحات محتملة لمثل هذه الأعمال هي الدول المجاورة لإيران مثل جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإقليم كردستان العراق وكذلك الشرق الأوسط والقارة الإفريقية."

وتابع أن "هناك احتمالا باستهداف مصالح معروفة بارتباطها بإسرائيل أو بجاليات يهودية وكنس ومطاعم تبيع الطعام الكوشير ومتاحف يهودية، في إطار الموجة الإرهابية الإسلامية الحالية. كما قد يتم استغلال فترة الأعياد المسيحية، التي تحل خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، لارتكاب عمليات إرهابية معادية في أوروبا".

وقتل الجمعة الماضي رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده في عملية اغتيال وجهت طهران أصابع الاتهام بها إلى إسرائيل.

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