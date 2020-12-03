ترحيب روسي بتوافق الحكومة الأفغانية وحركة طالبان "حول أطر المفاوضات"

موسكو - أ ش أ

رحبت روسيا اليوم الخميس، بالتوافق الذي توصلت إليه حركة طالبان والحكومة الأفغانية حول أطر المفاوضات، ودعت إلى تسريع البدء بالمفاوضات بين الطرفين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ننوه بارتياح إلى إحراز مجموعتي الاتصال للحكومة وطالبان؛ لتوافق على مسائل المفاوضات في إطار المفاوضات الأفغانية الأفغانية، الشيء الذي أعلنه الطرفان"، مُشيرة إلى أن هذه العملية التحضيرية استغرقت قرابة ثلاثة أشهر.

وأضافت المسؤولة الروسية "ندعو وفد كابول الرسمي ووفد حركة طالبان إلى تسريع إتمام كل المراحل التمهيدية، والانتقال إلى الحوار الأفغاني المباشر حول مسائل التسوية السلمية".

وتهدف هذه المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان إلى تسوية الخلافات القائمة بينهما ووقف إطلاق النار ومعالجة عدة قضايا من بينها حقوق المرأة والأقليات ونزع سلاح عشرات الآلاف من مقاتلي طالبان. وترفض طالبان وقف الأعمال القتالية قبل التوصل لاتفاق.