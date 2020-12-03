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السودان يشيد بجهود الاتحاد الإفريقي من أجل "إسكات البنادق"

04:57 م الخميس 03 ديسمبر 2020
السودان يشيد بجهود الاتحاد الإفريقي من أجل "إسكات البنادق"

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - أ ش أ

أشاد السودان بالجهود والأنشطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل "إسكات البنادق"، لتحقيق الخطط الطموحة للقارة في الوصول إلى الأهداف المنشودة في أجندة 2063.

وشارك وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف عبد الله، في الجلسة الثانية لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية الأفارقة، والتي تناولت موضوع "إسكات البنادق"، حيث ثمن جهود مفوضية الأمن والسلم لإنهاء النزاعات وإسكات البنادق في إفريقيا.

وأكد التزام السودان بتنفيذ مشروع الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، لافتا إلى اتفاقية السلام التي وقعت بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الماضي بجوبا.

ودعا الحركات غير الموقعة على الاتفاقية، إلى الانضمام لركب السلام.. معربا عن الشكر لحكومة جنوب السودان، للدور الذي لعبته في توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق يُجسد شعار الاتحاد الإفريقي: "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية".

واستعرض الأنشطة والجهود التي بذلتها الحكومة السودانية من أجل "إسكات البنادق" والمحافظة على الأمن والسلم، والتي شملت تشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين، وجمع وتقنين حيازة الأسلحة، وفرض هيبة القانون واحترام وكفالة حقوق الإنسان، والتعاون الأمني المشترك مع بعض دول الجوار لبسط الأمن والسيطرة على الحدود لمنع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ومكافحة ظواهر التهريب والاتجار بالبشر وانتشار الأسلحة والحد من النزاعات المسلحة، واللجوء والنزوح.

وأكد دعم والتزام السودان للجهود والأنشطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاعات المسلحة، ومخاطبة الأسباب المنشئة لها، ومعالجة العوامل المحفزة لتأجيجها، ووضع أسس الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في كافة أرجاء القارة الإفريقية.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية السودانية الاتحاد الإفريقي السودان

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