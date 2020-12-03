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إيران تجاوزت عتبة المليون إصابة بكوفيد-19

02:38 م الخميس 03 ديسمبر 2020
إيران تجاوزت عتبة المليون إصابة بكوفيد-19

طهران- (أ ف ب):

تجاوزت ايران الخميس عتبة المليون إصابة بوباء كوفيد-19، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.

وسجلت إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الوباء، مليونا و3 آلاف و494 إصابة منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير، كما أوضحت لاري عبر التلفزيون الحكومي.

وأسفر الوباء عن وفاة 49 ألفاً و348 شخصاً في إيران وفق الأرقام الرسمية التي تعتبرها الحكومة نفسها بأنها أدنى من الواقع لأسباب مرتبطة بعمليات الفحص.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 358 شخصاً إضافياً وسجلت 13922 إصابة جديدة، وفق لاري.

ومنذ أيام، يتجه العدد اليومي للوفيات الجديدة إلى الانخفاض، وفق الأرقام الرسمية، إذ أن متوسطها فاق خلال شهر نوفمبر 400 حالة في اليوم.

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إيران كوفيد-19 فيروس كورونا

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