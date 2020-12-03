مسؤول أمريكي يكشف علاقة باحثين غادروا أمريكا بالجيش الصيني

واشنطن - (د ب أ)

كشف جود ديمرز رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، عن وجود علاقة بين الباحثين الذين غادروا الولايات المتحدة والجيش الصيني، مشيرًا إلى أن مغادرتهم البلاد جاءت بعد أن كثفت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية من عمليات اعتقال الباحثين الصينيين بشأن قضايا تتعلق بالتأشيرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، مساء الأربعاء، عن ديمرز قوله، إن الولايات المتحدة أعاقت النشاط الصيني الخبيث بشكل كبير خلال العامين الماضيين

وتابع ديمرز: "ليس هناك شك في أنهم كانوا جزءا من جهود الحكومة الصينية لإرسال هؤلاء الأفراد إلى هنا".