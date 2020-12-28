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الإمارات تمدد تأشيرات السياح شهرًا مراعاة لظروف إغلاق مطارات بعض الدول

08:55 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
الإمارات تمدد تأشيرات السياح شهرًا مراعاة لظروف إغلاق مطارات بعض الدول

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم

دبي - (د ب أ)

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن الدولة حالياً لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذا القرار يأتي تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.

وتم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الإمارات والسياح ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار الدولة.

محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات دبي

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