‏المدعي العام الأمريكي: مقتل المشبه به في تفجير ناشفيل خلال انفجار الحافلة

وكالات:

أعلن المدعي العام الأمريكي، أن المشتبه به في حادثة تفجير مدينة ناشفيل بولاية تينسي، قتل خلال الانفجار.

ووفقا لفضائية العريية، أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آر"، أن الوقت مبكر للحديث عن دوافع المشتبه به في تفجير ناشفيل.

‏وأضاف أنه "لا يوجد مؤشر على تورط أي شخص آخر في تفجير ناشفيل باستثناء المشتبه به الذي لقي مصرعه خلال التفجير".

وكانت شرطة ناشفيل الأمريكية، كشفت مساء الأحد، هوية المشتبه به الرئيسي في تفجير ناشفيل التي وقعت الجمعة الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ووفقًا للشبكة الإخبارية، فإن المشتبه به الرئيسي هو أنتوني كوين وارنر البالغ من العمر 63 عامًا.

وذكرت الشرطة في المدينة، أنه يعتقد أن روانر سائق الشاحنة التي انفجرت في ناشفيل قبل يومين، ويعتقد أنه توفي في الحادث.

ورجح مسؤولون مطلعون على التحقيق لـ"سي إن إن" أنه تم العثور على رفات وارنر في موقع الانفجار، ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي اختبار الحمض النووي لتأكيد هويته.

وقال مسؤولون لـ"سي إن إن" إن هناك أدلة أخرى جمعتها السلطات تقودهم إلى الاعتقاد بأن وارنر كان يقود السيارة التي انفجرت ومات في الانفجار.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من تفجير ناشفيل الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة، في شارع مهجور وسبقها تحذير مسجل نصح الناس القريبة من الموقع بإخلاء المكان.