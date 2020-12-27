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السعودية تسمح لغير السعوديين بمغادرة المملكة

08:23 م الأحد 27 ديسمبر 2020
السعودية تسمح لغير السعوديين بمغادرة المملكة

السعودية

وكالات

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، مساء الأحد، عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وكانت المملكة السعودية، أعلنت تعليق الرحلات الجوية بالكامل مؤقتًا لمدة أسبوع واحد، في 20 ديسمبر الجاري، إلا في الحالات الاستثنائية.

كشفت الخطوط الجوية السعودية، مصير تذاكر الطيران، بعد تعليق الرحلات لمدة أسبوع.

وقالت الخطوط السعودية إنها تسمح بالإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلا، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

السعودية الإجراءات الاحترازية هيئة الطيران المدني في السعودية

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