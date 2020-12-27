السعودية تسمح لغير السعوديين بمغادرة المملكة

وكالات

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، مساء الأحد، عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

هيئة ⁧#الطيران_المدني تعلن عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة. pic.twitter.com/y9T1XldbJ4 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) December 27, 2020

وكانت المملكة السعودية، أعلنت تعليق الرحلات الجوية بالكامل مؤقتًا لمدة أسبوع واحد، في 20 ديسمبر الجاري، إلا في الحالات الاستثنائية.

كشفت الخطوط الجوية السعودية، مصير تذاكر الطيران، بعد تعليق الرحلات لمدة أسبوع.

وقالت الخطوط السعودية إنها تسمح بالإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلا، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.