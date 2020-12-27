ألمانيا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

برلين - (د ب أ)-

من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد بشكل رسمي التطعيمات ضد فيروس كورونا في جميع ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية، وذلك بعد مرور 11 شهرا على ظهور أول إصابة في البلاد.

وسيبدأ أولا تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وموظفي دور رعاية المسنين والمستشفيات المعرضين لخطر كبير للاصابة بشكل خاص.

وأنشأت ألمانيا فرق تطعيم متنقلة لبدء تلقيح المواطنين ، وستبدأ معظم مراكز التطعيم التي يزيد عددها عن 400 مركز عملياتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي مركز لكبار السن في "هالبرشتات" في ولاية "سكسونيا أنهالت"، كان النزلاء والموظفون أول من تلقى حقنة التطعيم يوم السبت، إيذانا ببدء أكبر حملة تطعيم على الإطلاق في ألمانيا.

وتحث الحكومة المواطنين على تلقي التطعيم من أجل مصلحتهم وحماية الآخرين. ويقول الخبراء إن معدل التطعيم من 60 % إلى 70 % ضروري للسيطرة على الوباء.

ووفقا لاستطلاع شركة يوجوف أجري لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يخطط 65 % من الألمان تلقي التطعيم.

ودعا وزير الصحة ينس شبان إلى بذل "جهد وطني كبير"، قائلا إن اللقاح ضروري لدحر الجائحة. وقال يوم السبت "إنه المفتاح لاستعادة حياتنا مجددا".

وتم الإبلاغ عن أول إصابة بفيروس سارس-كوف-2 في ألمانيا في 27 يناير. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل أكثر من 1.6 مليون إصابة.

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ، وهو هيئة مكافحة الأمراض الألمانية، توفي 29 الفا و 422 شخصا بسبب الفيروس.