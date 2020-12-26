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بريطانيا تخطط لبرنامج تبادل طلابي جديد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

11:40 م السبت 26 ديسمبر 2020
بريطانيا تخطط لبرنامج تبادل طلابي جديد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

طلاب في بريطانيا

برلين - (د ب أ)

تخطط بريطانيا، لاستثمار أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار) في برنامج جديد للتبادل الطلابي، بعد خروجها من برنامج إيراسموس الأوروبي بعد تركها للاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة التعليم البريطانية إن برنامج تورينج الخاص بها سيمكن حوالي 35 ألف طالب من الدراسة في الخارج، ابتداء من سبتمبر.

وسيتم رصد 100 مليون جنيه استرليني لعام 2021/2022 للبرنامج، الذي سمي تيمنا بعالم الرياضيات وتحليل الشفرات آلان تورينج، ولكن بعد ذلك، سيتم تحديد التمويل في الميزانيات المستقبلية.

ويتم تقديم المخطط في الوقت الذي تغادر فيه لندن برنامج التبادل الطلابي التابع للاتحاد الأوروبي، وهو قرار انتقده كثيرون بعد التوصل لاتفاق بين بريطانيا والتكتل أمس الجمعة.

وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاقية تجارية تنظم علاقتهما بعد انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مطلع العام.

ونقلت لوكالة "برس أسوسييشن" عن وزير التعليم البريطاني جافن ويليامسون قوله: "لقد وضعنا مخططا دوليا حقيقيا يركز على أولوياتنا، ويقدم قيمة حقيقية مقابل المال ويشكل جزءا مهما من تعهدنا بالارتقاء بالمملكة المتحدة".

وقالت وزارة التعليم إن البرنامج يهدف إلى دعم الطلاب من خلفيات اجتماعية فقيرة.

بريطانيا الاتحاد الأوروبي وزارة التعليم البريطانية

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