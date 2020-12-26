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إيران: غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

11:07 م السبت 26 ديسمبر 2020
إيران: غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

غرق سفينة - ارشيفية

وكالات

أعلنت إيران، مساء السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".

وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.

وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.

غرق سفينة إيران مضيق هرمز جزيرة لارك

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