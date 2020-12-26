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اليابان تشدد القيود على القادمين من جنوب إفريقيا إثر اكتشاف سلالة كورونا الجديدة

10:54 ص السبت 26 ديسمبر 2020
اليابان تشدد القيود على القادمين من جنوب إفريقيا إثر اكتشاف سلالة كورونا الجديدة

اليابان

طوكيو- (أ ش أ):

شددت الحكومة اليابانية قيودها على المسافرين القادمين من دولة جنوب إفريقيا إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن اليابان رفضت اليوم السبت دخول الوافدين من جنوب إفريقيا إلى البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم السماح فقط بدخول المواطنين اليابانيين وغير اليابانيين من حاملي الإقامة في البلاد، ولكن بعد طلب خضوعهم لعزل ذاتي لمدة 14 يوما من وصولهم اليابان.

كما سيتم مطالبة المواطنين اليابانيين العائدين من جنوب إفريقيا - وكذلك غير اليابانيين من حاملي الإقامة - بتقديم ما يثبت أن نتائج فحوصاتهم للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية قبل 72 ساعة من مغادرة البلاد.

يشار إلى أن إجراءات مماثلة مطبقة على المسافرين القادمين من بريطانيا؛ حيث تم اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا يُعتقد أنها سريعة الانتشار.

وأكدت اليابان أمس الجمعة أن 5 أشخاص عائدين من بريطانيا ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة، لافتة إلى أنهم وصولوا في الفترة ما بين 18 و21 من الشهر الجاري.

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