رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

يريفان - ( أ ش أ):

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، عن استعداده لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن باشينيان رفض في الوقت نفسه مطالب المعارضة بالتنحي بسبب طريقة تعامله مع نزاع ناجورني قره باخ مع أذربيجان.

وقال باشينيان، في منشور له على فيسبوك، حسب "إيه بي سي نيوز"، إنه لا يتشبث بمنصب رئاسة الوزراء "لكن لا يمكنني التعامل بلا مبالاة مع المنصب الذي منحه لي الناس".

وأعرب باشينيان عن استعداده لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية في البلاد لمناقشة الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل.

يُشار إلى أن أنصار المعارضة في أرمينيا احتشدوا منذ أسابيع لدعوة رئيس الوزراء للتنحي بسبب نتائج الصراع الأخير الخاصة بنزاع قرة باخ.