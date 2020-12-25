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إثيوبيا تعلن موعد الانتخابات العامة المؤجلة

03:21 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
إثيوبيا تعلن موعد الانتخابات العامة المؤجلة

أرشيفية

(وكالات):

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، اليوم الجمعة، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستُقام في الخامس من يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات خلال مشاورات أجرتها رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان مديقسا، مع عدد من الأحزاب السياسية في البلاد بشأن الانتخابات العامة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وقالت مديقسا إن الانتخابات العامة ستُجرى في الخامس من يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها لن تشمل إقليم تيغراي، الذي يعيش حالة استثنائية بسبب العملية العسكرية التي استهدفت إنفاذ القانون على "جبهة تحرير تيجراي" التي حكمت الإقليم.

وأضافت أن الانتخابات ستقام في كل من العاصمة أديس أبابا، وإدارة مدينة دريداوا، في الثاني عشر من يونيو، دون أن تقدم مزيدا من التوضيحات.

وأشارت المسؤولة إلى أن النتائج النهائية للانتخابات ستكون في الفترة الممتدة بين 6 إلى 28 يونيو.

مجلس الانتخابات الإثيوبي اثيوبيا

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