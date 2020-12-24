باكستان تسجل 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسلام أباد - (أ ش أ):

سجلت باكستان 2256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الباكستانية - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت إلى 465 ألفا و70 حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9 آلاف و668 حالة، وذلك عقب تسجيل 111 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 417 ألفا و134 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.