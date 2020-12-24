أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

باكستان تسجل 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:53 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
باكستان تسجل 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 2256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الباكستانية - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت إلى 465 ألفا و70 حالة.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9 آلاف و668 حالة، وذلك عقب تسجيل 111 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 417 ألفا و134 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

المكسيك تسجل 11653 إصابة و816 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 911 إصابة وإجراءات جديدة من الحكومة وحظر تجمعات رأس السنة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا