بعد أسبوع على إصابته بكورونا.. الإليزيه: بوادر تحسن تظهر على ماكرون

فرنسا- أ ش أ:

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن هناك بوادر تحسن تظهر على الرئيس إيمانويل ماكرون المصاب بفيروس كورونا.

وأوضح مكتب الرئيس الفرنسي - وفقًا لقناة "فرانس 24"، الأربعاء، أن بوادر تحسن تظهر على الرئيس المصاب بالفيروس.

ويقضي ماكرون فترة حجر صحي في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع.