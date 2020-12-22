باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٤٦٠ ألفا و٦٧٢ حالة

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٤٦٠ ألفا و٦٧٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٧٠٤ حالات إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٤٧٤ حالة، وذلك عقب تسجيل ٨٢ حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٤١٠ آلاف و٩٣٧ شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.