أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٤٦٠ ألفا و٦٧٢ حالة

08:29 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٤٦٠ ألفا و٦٧٢ حالة

باكستان

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٤٦٠ ألفا و٦٧٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٧٠٤ حالات إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٤٧٤ حالة، وذلك عقب تسجيل ٨٢ حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٤١٠ آلاف و٩٣٧ شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
باكستان إسلام أباد فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار لـ5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا